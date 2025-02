Polícia apreende carros de luxo e até pousada em operação contra jogos online no Ceará

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Vinte e oito imóveis e 15 carros e motos de luxo foram sequestrados na operação Jackpot, contra jogos online no Ceará. De acordo com a Polícia Civil do Ceará, os imóveis, que incluem duas pousadas, são avaliados em R$ 10 milhões, enquanto os veículos somam valor aproximado a R$ 2,5 milhões.

Operação, que refere-se ao prêmio máximo em jogos de azar, foi protagonizada pela Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD). Além dos imóveis e veículs, foram apreendidos ainda jóias, relógios e computadores.