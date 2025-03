Três influenciadores do Jogo do Tigrinho são presos em Juazeiro do Norte

Três mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Juazeiro do Norte, na manhã desta quinta-feira, 20, contra influenciadores digitais envolvidos com o Jogo do Tigrinho. Outros três mandados foram expedidos para os estados de Minas Gerais, Maranhão e Bahia.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará, os alvos teriam sido cooptados por chineses para divulgação de suas plataformas. Conforme apuração da rádio O POVO CBN Cariri, os três influenciadores detidos foram identificados como Milena Peixoto, com 207 mil seguidores; Victória Oliveira, com 153 mil seguidores, e Janisson Moura; com 21,1 mil seguidores.