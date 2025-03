Homem que acumulou R$ 169 mil no ‘jogo do tigrinho’ aciona Justiça para resgatar valor

Caso ocorreu no Distrito Federal / Crédito: IOLANDA PAZ/ DW

Um homem que conseguiu acumular mais de R$ 169 mil em uma plataforma de cassino online, mais conhecida como “jogo do tigrinho”, acionou a Justiça do Distrito Federal com o intuito de resgatar o valor. O site reteve a quantia e pediu o depósito de outro valor para o jogador poder retirar o dinheiro. O consumidor pediu reparação pelo dano causado pela plataforma.

Conforme a Defensoria Pública do Distrito Federal, que faz a defesa do homem, as reclamações de consumidores contra os sites de cassino online são sempre parecidas.