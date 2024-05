Censo 2022: 6 em cada 10 cidades cearenses têm pelo menos 20% da população analfabeta

São 117 cidades com pelo menos 20% da população sem saber ler e escrever. Dados de alfabetização do Censo 2022 foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, 17

Dos 184 municípios cearenses, 117 têm pelo menos 20% da população com 15 anos ou mais analfabeta. Nesse cenário, em 63,5% das cidades do Ceará, ao menos um quinto dos residentes não sabem ler e escrever. Os dados são do "Censo 2022 – Alfabetização: Resultados do universo", divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 17.

Quixelô, no Centro Sul, é o município com maior taxa de analfabetismo do Estado (29,12%). Ele é seguido por Granja (28,99%), Aiuaba (28,34%), Salitre (28,15%) e Barroquinha (27,79%).

Em Fortaleza, a taxa é de 5,62%. A Capital tem a menor porcentagem de residentes com mais de 15 anos que não sabe ler ou escrever. Eusébio (5,89%), Maracanaú (7,21%), Caucaia (8,42%) e Pacatuba (8,63%) também tem taxas de analfabetismo entre as mais baixas.