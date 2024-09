Censo 2022: 27 pessoas usam veículos como moradia no Ceará

O levantamento demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2022 apontou que 27 pessoas (sendo 16 homens e 11 mulheres, incluso quatro crianças de 0 a 14 anos) utilizam seus veículos - carros, caminhões, trailers ou barcos - como moradia no Ceará.

Dentre as categorias, a com maior índice de moradia improvisada são os estabelecimentos em funcionamento com 1.863 pessoas - ou 46,49% da população. Em seguida, as pessoas que vivem em tenda ou barraca, totalizando 980 pessoas - sendo 546 homens e 434 mulheres.

A terceira categoria com maior número de pessoas vivendo nesta situação é abrigos naturais e outras estruturas improvisadas, sendo 452 pessoas no total.