Três redes de supermercados respondem por 40% do faturamento no Ceará

O estudo analisou 51 redes de supermercados no Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

O setor de supermercados cearense faturou mais de R$ 10 bilhões em 2024. Os dados fazem parte do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) de 2025, elaborado em parceria com a NielsenIQ. O levantamento mostra ainda que três redes foram responsáveis por 40% do faturamento no Estado. Confira mais abaixo quais são.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Vale destacar que, para o cálculo desse valor total, a associação considerou todos os formatos de operações: de atacarejos e minimercados ao e-commerce, lojas de conveniência e hortifrútis. Ao todo, o estudo apontou 1.027 empresas consideradas como as maiores do setor no Brasil. Destas, 51 são do Ceará. Saiba quais os supermercados que mais faturaram no Ceará No Estado, as três companhias que mais venderam em 2024 foram: Distribuidora de Alimentos Fartura Sa, responsável pela bandeira São Luiz (R$ 1.623.184.820)

Âncora Distribuidora de Alimentos Ltda, que representa o Frangolância (R$ 1.141.102.535). Juntas, somaram mais de 40% do faturamento total no Ceará.