Censo 2022: 93 mil cearenses não têm banheiro ou sanitário em casa

Também de acordo com os dados do IBGE, mais da metade da população cearense não tem acesso à rede de esgoto

Ainda há pessoas que vivem sem banheiro ou sanitário em casa em todos os 184 municípios do Ceará, conforme os dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados nesta sexta-feira, 23. Em 28 cidades, o número ultrapassa mil residentes sem local adequado para as necessidades fisiológicas. Ao todo, 93.979 cearenses vivem nessa condição de vida.

Já Salitre, no Cariri, é o município com maior proporção de domicílios sem banheiro ou sanitário no Estado. Das 5.367 residências da cidade, 983 não têm acesso ao cômodo ou ao aparelho, o que corresponde a 18,32% do total.

A população que não tem acesso a banheiro representa 1,1% do total do Ceará. Outros estados se destacam negativamente, como o Piauí, que tem 5% dos residentes sem banheiro ou sanitário em casa, representando a maior taxa do País.

Número de domicílios e moradores sem acesso a banheiro ou sanitário no Ceará

Mais da metade da população cearense não tem acesso à rede de esgoto

Os dados do Censo Demográfico de 2022 divulgados nesta sexta-feira, 23, também mostraram estatísticas de esgotamento sanitário. No Ceará, 40,1% da população moram em domicílios conectados à rede de coleta de esgoto e 60% dos cearenses não têm acesso ao serviço. Outros 20% utilizam fossa séptica como forma de descartar os dejetos domiciliares.

Marco Aurélio Holanda de Castro, professor do departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, explica que o sistema de esgotamento geralmente empregado em áreas urbanas pode não ser viável em áreas rurais devido à distância entre as casas.

“Para as áreas urbanas, até de pequenas cidades, o sistema que você tem de adotar é a coleta do esgoto e o transporte por tubos até uma estação de tratamento. Para as áreas rurais, utiliza-se muito a fossa séptica, que é um sistema no qual você coleta o esgoto da casa em uma vala e lá ele é filtrado. Não tem nada de errado se ele for feito com técnica adequada”, afirma.