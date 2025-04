Semana Santa: Hemoce inicia campanha de incentivo a doação de sangue

Campanha de incentivo à doação de sangue do Hemoce. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), inicia nova campanha de incentivo a doação voluntária de sangue nesta quarta-feira, 9. A iniciativa segue até o dia 31 de maio na sede da instituição em Fortaleza, e nos Hemocentros Regionais de Sobral, Iguatu, Quixadá, Crato e Juazeiro do Norte. LEIA MAIS | Shopping de Fortaleza terá posto de coleta temporário do Hemoce

A campanha tem o intuito de captar novos doadores e reforçar o estoque de hemocomponentes durante o período que antecede a Semana Santa. "Estamos nos aproximando do feriado de Semana Santa, que nos exige uma atenção maior, já que as pessoas que doaram no período de Carnaval estão temporariamente inaptas, devido ao intervalo necessário entre as doações", afirma Nágela Lima, coordenadora de Captação de Doadores do Hemoce. Campanha do Hemoce de doações de sangue. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal Caravana da Solidariedade O Hemoce disponibiliza vans para buscar e deixar voluntários em grupos de, no mínimo dez pessoas, que desejam se candidatar à doação de sangue, por meio da Caravana da Solidariedade.

O programa fica disponível semanalmente, conforme o calendário de serviços externos e é preciso agendar o horário do grupo com o setor de Captação de Doadores, por meio dos telefones: (85) 3208-0801 / (85) 99681-7597 (WhatsApp) ou enviar uma mensagem para o e-mail: captação@hemoce.ce.gov.br. Para se candidatar à doação de sangue, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento padrão assinado pelos pais ou responsável legal, disponível no site do hemocentro. “A nova campanha é mais uma oportunidade para quem nunca realizou esse gesto de solidariedade, doar pela primeira vez”, reforça Nágela Lima.