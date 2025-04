Polícia Civil prede quatro em operação contra fraudes e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em operação coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina, realizou quatro prisões contra alvos envolvidos em crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) no início da manhã desta quinta-feira, 10.

