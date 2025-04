Trio faz motorista de app refém enquanto mata homem e o deixa no porta-malas

Vítima descreve momentos de terror ao ser levado para um morro e ter escutado vários tiros. Um corpo foi deixado dentro do porta-malas do carro

Como prática de segurança comum entre motoristas que rodam durante a madrugada, o rapaz avisou a um colega sobre a partida e o local de desembarque. E foi alertado que havia um morro nas proximidades e era perigoso. Apesar do aviso, o profissional seguiu com a viagem.

O rapaz teria embarcado passageiros nas proximidades da avenida Cônego de Castro com destino a praça da Sé, no Centro de Fortaleza . Seriam feirantes que levavam mercadoria.

No caminho, ele relata que criminosos saíram de um matagal e interceptaram o carro. As passageiras desceram do veículo, mas os criminosos permaneceram com o motorista. De acordo com o relato da vítima eram três indivíduos portando arma de fogo.

Corpo encontrado dentro de porta-malas

Segundo o relato do motorista de aplicativo, dentro do porta-malas do carro foi encontrado um corpo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de uma nota, que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), apura as circunstâncias de um achado de cadáver no bairro Canindezinho.

De acordo com o órgão, a vítima não foi identificada e apresentava lesões por disparo de arma de fogo. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local. As investigações estão a cargo do DHPP", informou.