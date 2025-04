Jovem é morto por PM com tiro na cabeça em Piracicaba (SP)

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que “a conduta dos policiais militares envolvidos na ação é inaceitável e não tem qualquer relação com os protocolos operacionais e aos valores da Polícia Militar do Estado de São Paulo”.

Conforme o boletim de ocorrência, Gabriel foi morto quando resistia à abordagem dos PMs, portando um “volume suspeito” na cintura e por ameaçar os policiais com uma pedra”.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que Gabriel foi atingido quando defendia a esposa Rebeca Mirian Alves Braga, que também reagiu à abordagem dos policiais. Um dos registros, feitos com câmeras de celular por pessoas que testemunharam a abordagem, mostram o desespero de Mirian e daqueles que estavam no local.

Gabriel chegou a ser socorrido pelo Samu e levado para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, mas não resistiu ao disparo.

Epidemia de violência policial

Um estudo divulgado nesta quinta-feira (3) mostra que mudanças nas políticas de controle da força nos últimos anos resultaram em aumento de 153,5% nas mortes gerais em decorrência de intervenção policial (PM em serviço) entre 2022 e 2024.

Os dados estão na 2ª edição do relatório As câmeras corporais na Polícia Militar do Estado de São Paulo: mudanças na política e impacto nas mortes de adolescentes, produzido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP),