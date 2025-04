Homem é morto próximo à praça da Cidade 2000 e três são presos pelo crime

Três homens foram presos suspeitos de homicídio doloso no bairro Cidade 2000, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 7. Um homem de 45 anos, com antecedentes por homicídio e roubo, foi assassinado com disparos de arma de fogo em via pública.

