Ceará propõe mais de 1.300 sugestões ao Novo PAC Seleções

A segunda edição do programa federal Novo PAC Seleções recebeu pouco mais de 35 mil propostas, sendo 1.335 oriundas do Ceará . O programa vai investir R$ 49,2 bilhões em 19 tipos de empreendimentos, organizados em quatro eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; Cidades Sustentáveis e Resiliente.

Entre os estados, Minas Gerais (MG) lidera em número de inscrições (4.994), seguido por São Paulo (4.035) e Bahia (3.241). Um total de 21 das 27 Unidades Federativas apresentaram propostas.

Já Uberlândia (MG) segue como o município brasileiro com maior número de propostas enviadas: 34.

Onze capitais também figuram entre os municípios mais participativos. Fortaleza (CE) é a principal delas, com 22 solicitações. Porto Velho (RO), Recife (PE) e Goiânia (GO) aparecem com 21, cada. Confira os 20 municípios com mais propostas:

Uberlândia (MG) - 34



Fortaleza (CE) - 22



Porto Velho (RO) - 21



Recife (PE) - 21



São Carlos (SP) - 21



Goiânia (GO) - 21



Palmas (TO) - 20



Teresina (PI) - 20



Salvador (BA) - 20



São Bernardo do Campo (SP) - 20



Campo Grande (MS) - 20



Macapá (AP) - 19



Mogi das Cruzes (SP) - 19



Porto Alegre (RS) - 19



Bragança Paulista (SP) - 18



Itu (SP) - 18



São José dos Campos (SP) - 18



Londrina (PR) - 18



Pelotas (RS) - 18



Cuiabá (MT) - 18

Novo PAC Seleções: o que é?

O Novo PAC Seleções é uma realização do Governo Federal, e realiza obras e empreendimentos para a população brasileira em áreas essenciais à saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos, com participação direta de municípios e estados nos investimentos no Novo PAC.