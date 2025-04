Instituto Confúcio lança edital para curso on-line e gratuito de mandarim

Serão 160 vagas distribuídas em horários diferentes e voltadas a estudantes do ensino médio da rede pública estadual do Estado

O Instituto Confúcio, em funcionamento na Universidade Federal do Ceará (UFC), lançou um edital nessa sexta-feira, 4, para a seleção de estudantes do ensino médio da rede pública estadual do Estado para um curso on-line de mandarim. Confira o edital .

As inscrições seguem até a próxima quarta-feira, 9, e podem ser realizadas no site do Instituto Confúcio ou por meio do formulário on-line. Serão distribuídas 160 vagas em horários distintos.

O curso será ministrado por professores chineses vinculados ao instituto, com aulas em inglês. Não é necessário comprovar a fluência no idioma, apenas possuir compreensão de nível básico.

Confira documentação necessária e horários das aulas

Os alunos interessados em realizar inscrição, devem estar regularmente matriculados no ensino médio da rede pública estadual, preencher o formulário corretamente e apresentar os seguintes documentos: identificação com foto — como RG ou carteira de trabalho, e declaração de matrícula atualizada emitida pela escola.

As aulas começam no dia 14 de abril e serão dois encontros por semana, totalizando 32 horas de carga horária de curso em 16 encontros. Os estudantes selecionados serão informados por e-mail, e a lista de aprovados será divulgada no site do instituto na próxima quinta-feira, 10, a partir das 16 horas.