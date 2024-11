UFC e universidade chinesa renovam acordo para continuar atividades do Instituto Confúcio

A renovação do acordo aconteceu na Conferência Mundial de Língua Chinesa, realizada em Pequim e reuniu mais de dois mil participantes de 160 países e regiões Crédito: Divulgação/Universidade Federal do Ceará (UFC)

A Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade de Nankai, localizada em Tianjin, na China, renovaram o acordo que garante a funcionalidade do Instituto Confúcio, na UFC. A cerimônia aconteceu em Pequim, no último dia 14, com a presença da vice-reitora da UFC e pró-reitora de Inovação e Relações Interinstitucionais, Diana Azevedo, e do vice-reitor da Universidade Nankai, professor Chen Jun, que assinaram o documento formalizando a renovação. O Instituto Confúcio, que funciona na UFC, forma estudantes em cursos de mandarim e realiza eventos culturais que aproximam as comunidades brasileiras e chinesas. Com a renovação do acordo, o compromisso de ampliar essas iniciativas e explorar novas possibilidades de cooperação acadêmica é reafirmado.

A renovação também celebra os cinco anos de atividade do instituto, que desempenha um papel essencial na promoção do ensino da língua chinesa, na difusão da cultura chinesa e no fortalecimento das relações acadêmicas e culturais entre Brasil e China.