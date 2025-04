Ceará registra chuva em 63 postos de 39 cidades neste sábado, 5

O município que registrou um maior aporte foi Crateús, com 74,5 mm. Em Fortaleza, choveu 18,2 mm no posto do Castelão

Pelo menos 63 postos de 39 municípios do Ceará registraram chuvas na manhã deste sábado, 5, de acordo com o monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O município que registrou um maior aporte foi Crateús, com 74,5 mm anotados. Outros municípios que registraram grandes volumes foram Iguatu (61 mm), Granja (60 mm) e Russas (34,2 mm).

O POVO entrou em contato com a prefeitura de Crateús para saber a situação do município após as chuvas. O secretário de Recursos Hídricos e Defesa Civil de Crateús, Teobaldo Marques, informou que "foi bastante chuva em pouco tempo. Houve alguns intercorrências, muitas pessoas relataram que entraram água em seus imóveis e alguns veículos acabaram ficando presos nas vias. Tivemos algumas pequenas árvores que caíram, mas não temos relato de nenhuma família desabrigada. Alguns imóveis antigos, que já seguem interditados pela Defesa Civil, não colapsaram. Em uma determinada rua houve a abertura de uma pequena cratera que já foi interditada, já foi sinalizada, mas graças a Deus, nenhum acidente".

Além dos municípios no Interior do Estado, a Capital também obteve registros chuvosos, nos bairros Castelão (18,2 mm), Messejana (12,6 mm) e Maraponga (14,8 mm).

Confira os 20 postos com maior registro chuvoso

Crateús (Crateús) | 74,5 mm



Riacho Vermelho (Iguatu) | 61 mm



Pessoa Anta (Granja) | 60 mm



Tucuns (Crateús) | 47 mm



Tiaia de Baixo (Granja) | 41 mm



Peixe (Russas) | 34,2 mm



Guaramiranga (Guaramiranga) | 21,6 mm



Maranguape (Maranguape) | 21 mm



Carrapateiras (Tauá) | 20 mm



Ararendá (Ararendá) | 19 mm



Maracanaú (Maracanaú) | 19 mm



Castelão (Fortaleza) | 18,2 mm



Trairi (Trairi) | 16 mm



Lagoinha (Quixeré) | 15 mm



Maraponga (Fortaleza) | 14,8 mm



Palmácia (Palmácia) | 14,2 mm



Açude Arrebita (Forquilha) | 14 mm



Panacui (Marco) | 13,4 mm



Borges (Jaguaruana) | 13 mm



Messejana (Fortaleza) | 12,6 mm

18 açudes estão perto de atingir a capacidade máxima

Cerca de 18 açudes do Estado chegaram a 90% da sua neste sábado, 5, com as chuvas registradas na madrugada. As barragens estão próximas de atingir sua capacidade máxima.