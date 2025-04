Governo do Ceará estuda o funcionamento das redes sociais para aperfeiçoar comunicação pública

Governador Elmano de Freitas (PT) discursa durante o 7º Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação (FNSecom) / Crédito: Kaio Pimentel/ O POVO

Carta-compromisso sobre comunicação pública para combate às situações de crise será assinada pelo Governo do Estado do Ceará, bem como os demais 25 estados brasileiros e o Distrito Federal nesta sexta-feira, 4, em Fortaleza. SAIBA MAIS | Big techs querem mandar no mundo



Segundo Thiago Cafardo, assessor de imprensa do Governo, a carta será levada para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, devendo ter atuação imediata. Ele garante que não há investimento público para a execução das medidas. “Tudo é feito com a força de trabalho dos secretários e sem nenhum tipo de verba”, explica. A lei da publicidade governamental, a licitação para o merchandising, o combate às fake news e os serviços digitais como a Netflix e o LinkedIn serão os temas debatidos durante o Fórum. "Cada estado tem sua particularidade, mas existe uma frente de apoio capaz de criar um colchão de solidariedade com fraternidade de auxílio", informa Igor Marques, presidente do Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação (CNSecom).

Para Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, os desafios do Estado no que tange à comunicação pública são: transmitir o conhecimento da população aos serviços públicos, garantir a transparência da administração e superar de forma eficiente às informações incorretas em redes sociais. "Aproveitar para trocar experiências, aprender com outros estados e levar também os nossos conhecimentos. Acho que reunir secretários estaduais favorece para aperfeiçoar a transparência, publicidade e acesso aos serviços públicos. Ter conhecimento também de como o cidadão pode interagir para fazer reclamações e sugestões. Para nós, é motivo de muita alegria", argumenta Elmano. Conforme o governador, a opinião da sociedade é mais veloz devido à inteligência artificial e interações mais rápidas por ações e omissões.



"O julgamento é diário e acumulativo. Isso tudo está, efetivamente, sob a responsabilidade de vossas senhorias", atribui Elmano para os secretários de comunicação.