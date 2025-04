Secom centraliza comunicação em perfil do governo Lula no X após chegada de Sidônio Palmeira

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) centralizou a comunicação sobre ações do governo federal em uma conta na plataforma X, antigo Twitter. Desde que o ministro Sidônio Palmeira assumiu a pasta, as publicações são feitas usando o perfil @govbr.

Antes, outros dois perfis continham informações sobre a gestão. No @SecomVc, a última postagem foi feita no dia 23 de janeiro. Já no @presidencia_BR, no dia 3 de fevereiro; um compartilhamento de anúncio realizado com a conta @govbr.