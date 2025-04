Temperaturas máximas podem chegar aos 36 °C no Ceará; veja onde choveu e previsão do tempo

FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-09-2023: Prefeitura lança nova Ciclofaixa de Lazer com trecho fechado para veículos e instalação de equipamento para diminuir a sensação de calor dos ciclistas, Entre as novidades está o trecho fechado para veículos na Avenida Desembargador Moreira, entre as avenidas Santos Dumont e Dom Luís, e a instalação de uma estrutura para diminuir a sensação de calor dos ciclistas . (Foto: Aurelio Alves/O Povo) / Crédito: Aurelio Alves

Temperaturas máximas no Ceará tendem a se elevar no período da tarde até esta quarta-feira, 2, podendo alcançar valores que chegam até os 36 graus Celsius (°C). Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a causa é a diminuição da nebulosidade esperada para as macrorregiões localizadas no centro-sul do Estado (principalmente no Cariri, sul dos Inhamuns e sul da Jaguaribana). Leia sobre como se proteger.

Nesta terça-feira, 1º, e nesta quarta, 2, os maiores acumulados devem se manter ao norte do Estado (Litoral, Ibiapaba e norte do Sertão Central), onde a cobertura de nebulosidade deve ficar entre parcialmente nublado a nublado. No litoral, a tendência é que as pluviosidades aconteçam mais para o meio e fim da manhã desta terça, enquanto na quarta já ocorram pela madrugada e se estendam nos períodos matutinos e vespertinos.

De modo geral, a intensidade das chuvas previstas deve variar de fraca a moderada. As chuvas previstas devem ocorrer em razão da formação de áreas de instabilidades, efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, temperatura e umidade elevadas, interação dos ventos com o relevo e também pela aproximação da Zona de Convergência Intertropical (Zcit). O Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) tende a deslocar do centro e se afastar nos próximos dias em direção ao norte do Brasil.