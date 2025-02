Temperaturas no Ceará podem aumentar até 4°C até terça; veja cuidados necessários

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-11-2023: Como está o funcionamento dos chuveiros da Praia de Iracema e o aluguel de sombrinhas na Beira Mar, durante o período de calor. (Foto: Samuel Setubal) / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará tende a apresentar temperaturas até 4°C mais elevadas durante o início desta semana, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o órgão, o crescimento tem sido registrado desde o último domingo, 16, e deve se estender até a próxima terça-feira, 18. Os dados foram apresentados em aviso meteorológico, emitido pelo Inmet na última sexta-feira, 14. Conforme aviso, o aumento das temperaturas começou já no domingo, 16, mais ao sul do Estado. Nesta segunda, 17, o calor chega a todo o Ceará, com maior incidência na região do Sertão Central e Inhamuns, de onde segue à sudeste para a Paraíba.

Além dos informes oficiais, o calor pôde ser sentido por moradores das cidades cearenses. Luan Victor, 25, relata que tem sentido o aumento da temperatura nos últimos dias, principalmente durante o início das tardes. “Tenho usado ventilador e muito mais banhos em casa. A gente toma banho, aproveita o ventilador também e tenta balançar na rede para driblar o calor, [porque] quando dá meio-dia dá pra fritar até um ovo na calçada”, conta o gerente. Naturalmente, as temperaturas tendem a subir durante os momentos de maior incidência solar, como destacado por Luan. Entretanto, nem só nos período da manhã e tarde o calor tem incomodado a população aqui no Estado.

O calor também tem tornado as noites cada vez mais difíceis até em áreas litorâneas, como Fortaleza. Para a moradora da Capital, Luiza Lima, as temperaturas mais altas prejudicam até o sono, já que são necessários alguns banhos durante a madrugada para driblar a sensação térmica elevada. “É no banho até de madrugada. Pelo menos eu, que sou calorenta, levanto [para tomar banho]. Ontem foi um dos dias em que estava muito quente”, conta a técnica de enfermagem. O incômodo sentido por Luiza pode ser visto também em números, já que segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os termômetros na Capital tiveram picos de 29.7°C durante a noite, com registros acima dos 27° mesmo durante a madrugada.

Alta na temperatura não está relacionada com onda de calor que atinge o País Ao contrário do que tem acontecido em outras regiões do País, o crescimento das temperaturas aqui no Ceará não está relacionado com a onda de calor gerada por uma massa de ar quente e seco, atuante em áreas do Sudeste, Sul e Nordeste. De acordo com o meteorologista da Funceme, Vinícius Oliveira, as altas temperaturas no Ceará não podem ser consideradas anomalias, já que este é o clima comum do Estado. “Em primeiro momento, se tu for pensar, essas temperaturas em regiões do Centro Sul do Estado e até mesmo do Litoral Norte são comuns. Todos os dias bate a casa dos 37°C, 38°C e até mesmo 39°C”, explica o meteorologista.

Essa alta de temperatura que tem ocorrido no Ceará também não se enquadra nos quesitos para classificação de onda de calor, já que conforme a Organização Mundial de Meteorologia (OMM), o termo se refere a locais que tiveram índices pelo menos 5°C acima da média mensal durante cinco dias seguidos. Conforme Vinícius, é difícil que ocorra uma onda de calor no Ceará durante o primeiro semestre, já que tamanho aumento das temperaturas costuma ocorrer em períodos sem chuvas, e durante os meses de fevereiro a maio, a Terra da Luz se encontra em quadra chuvosa. “As temperaturas mais altas tendem a ocorrer no segundo semestre, por vários fatores, o principal deles a ausência de chuvas, que gera mais radiação e temperaturas elevadas. O primeiro semestre é marcado pela nossa quadra chuvosa, ou seja, o aumento da nebulosidade. Consequentemente, menos radiação chega na superfície”, conclui Oliveira.