Ceará registra 39 açudes sangrando no começo de abril

LEIA MAIS | Março tem chuvas dentro do esperado; aporte em açudes não superou 2024

Cerca de 39 açudes estão sangrando no Ceará nesta terça-feira, 1º. O levantamento está disponível no Portal Hidrológico do Ceará — painel que monitora as barragens do Estado —, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os açudes que atingiram a capacidade máxima está o Arneiroz II, localizado no município de Arneiroz, que sangrou no último dia 23, após 17 anos sem atingir o limite máximo. A última vez que a barragem atingiu o pico, foi em 2008. A capacidade do açude é de 178,13 milhões de m³.

As águas do açude agora seguem pelo leito do Rio Jaguaribe em direção ao açude Orós.

No ranking de maiores açudes do Estado, ele está em 15° lugar, sendo o maior açude da região dos Inhamuns.

Confira quais açudes estão sangrando