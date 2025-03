UFC, Fiocruz e Instituto Pasteur assinam memorando para cooperação em saúde

Ao longo dos 70 anos de existência, a UFC já formou quase 120 mil profissionais nos mais diferentes campos de atuação / Crédito: Júnior Panela/UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Instituto Pasteur firmam, na próxima terça-feira, 25, um memorando para cooperação científica na área da saúde. A assinatura do documento deverá ser feita no Centro Pasteur Fiocruz de Imunologia e Imunoterapia, no Eusébio, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre as prerrogativas do acordo está a parceria entre as instituições para a organização de cursos, programas de pós-graduação em rede, seminários e conferências científicas.

UFC, Fiocruz e Instituto Pasteur também preveem a publicação de trabalhos acadêmicos e treinamentos técnico-científicos para a sociedade. LEIA: São Gonçalo do Amarante realiza Dia D de Vacinação contra o HPV neste sábado Outro ponto destacado no documento é o acesso das três instituições ao Biotério do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM/UFC) para a realização de estudos científicos, como a criação de novos medicamentos para o combate ao câncer.