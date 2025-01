Periquitos cara-suja voltam a natureza no Parque Nacional de Ubajara

Após seis meses de adaptação em um recinto de soltura, na última segunda-feira, 27, o total 17 periquitos cara-suja (Pyrrhura griseipectus), espécie ameaçada de extinção, voltou a voar livres no Parque Nacional de Ubajara. As aves foram deslocadas da Serra de Baturité e transferidas para o local onde puderam se preparar para o retorno ao habitat natural. A iniciativa, realizada em parceria com o Parque Nacional de Ubajara e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), representa um marco na conservação da biodiversidade na região

Além do benefício direto para a espécie, o projeto ressalta a importância da conexão entre as comunidades e a natureza. “Mostramos que ações positivas podem gerar mudanças reais e duradouras”, destacou Fábio.

Foram 114 anos sem registros do periquito-cara-suja, em diversas regiões do Ceará. Em dezembro de 2024, 18 exemplares da espécie foram reintroduzidos na Reserva Natural Serra das Almas (RNSA), no Estado. A ação foi uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente destinada à proteção de espécies nativas ameaçadas.