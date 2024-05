Operação Gênesis: 5 PMs são presos em Fortaleza por integrar organização criminosa

Cinco policiais militares foram presos em Fortaleza em nova fase da operação "Gênesis", do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Os agentes são acusados de cometer crimes de organização criminosa, extorsão, tráfico, associação para o tráfico e comércio irregular de arma de fogo.

De acordo com o MPCE, seis policiais foram denunciados pelo Gaeco em 2022. Os pedidos de prisão preventiva e busca e apreensão foram negados pela Justiça Militar. Porém, o MPCE recorreu, e o pedido foi deferido pelo Tribunal de Justiça (TJCE) no último dia 24 de abril.