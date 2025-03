MEC fará balanço sobre retorno de jovens à escola após Pé-de-Meia

Levantamento será realizado ao longo deste mês de março; programa foi criado em janeiro do ano passado e busca estimular a permanência do aluno nas escolas

O Ministério da Educação (MEC) irá realizar um balanço de quantos jovens retornaram às escolas públicas após a implementação do programa Pé-de-Meia. “Os números vão mostrar o número de alunos que retornaram às salas de aula, retornaram à escola por conta do programa” , afirma o ministro Camilo Santana.

Conforme dados apresentados pelo ministro durante o Encontro Anual ‘Educação Já’ 2025, promovido pela Todos Pela Educação, nesta quinta-feira, 13, quatro milhões de estudantes foram beneficiados com o programa, com investimento de R$ 8,7 bilhões.

Em fevereiro, o Tribunal de Contas da União (TCU) deu prazo de 120 para o Ministério da Educação adequar o programa Pé-de-Meia ao orçamento da União. “Nós estamos trabalhando nesse sentido, ainda dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas. Mas a garantia é que o programa vai continuar”, disse o ministro.

Ainda segundo Camilo, o objetivo do programa é garantir a permanência do jovem na escola. “Nós brasileiros precisamos nos indignar e imaginar que a gente perde quase meio milhão de jovens por ano, que deixam a escola pública no ensino médio brasileiro”, destaca.

O Pé-de-Meia é destinado a estudantes do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de escolas públicas que integram famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).