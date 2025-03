Maracanaú recebe autorização do MEC para ter primeiro curso de Medicina

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a criação do primeiro curso de Medicina em Maracanaú, que será ofertado pela Uninassau com uma oferta inicial de 60 vagas. O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira, 14, pelo prefeito Roberto Pessoa, durante uma solenidade no Palácio das Maracanãs, que contou com a presença de autoridades municipais e representantes da instituição de ensino.

Durante o evento, o prefeito destacou a importância da chegada do curso para o desenvolvimento do município. “Esse é um momento histórico para Maracanaú. A chegada do curso de Medicina representa não apenas um avanço na área da saúde, mas também impulsiona a economia e gera novas oportunidades de emprego”, afirmou. Roberto também ressaltou o papel da deputada federal Fernanda Pessoa na articulação para a liberação do curso junto ao MEC.