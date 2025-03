Polícia Civil cumpre 10 mandados de prisão em operação contra ataques a empresas de internet

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

A "Operação Strike", da Policia Civil do Ceará cumpriu, nesta quarta-feira, 12, dez mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento nos ataques de grupos criminosos contra empresa de internet no Estado .

Operação conta com apoio das Coordenadorias de Inteligência (Coin) e Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e faz parte das ações do grupo especial de investigação, criado no sábado, 8. Mais detalhes devem ser fornecidos durante coletiva de imprensa nesta manhã.