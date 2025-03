Ceará registra chuva em mais de 100 municípios nesta terça-feira

A capital cearense, no posto Caça e Pesca, marcou 47,2 mm.

Choveu em 105 municípios cearenses entre as 7h de segunda-feira, 10, e as 7h desta quarta-feira. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os maiores acumulados de chuva foram registrados em Aquiraz (72mm), Jaguaruana (61mm), seguido de Aracati (52,6mm), Cariús (51mm), Tauá (48,6mm), Maranguape (48mm).

A capital cearense, no posto Caça e Pesca, marcou 47,2 mm.