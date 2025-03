Em nova previsão, Funceme indica tempo favorável para chuvas no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) segue favorável às chuvas no final da noite de hoje, 28, com intensidade variando de fraca a moderada / Crédito: Fábio Lima/ O POVO

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) lançou a previsão para o clima nesta sexta-feira, 28, e no fim de semana de Carnaval. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas no Ceará entre fevereiro e maio, está mais próxima da costa norte do Nordeste do Brasil, localizada em torno de 1°S e 2°S, favorecendo a ocorrência de chuvas no centro-norte do Estado.

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) segue com situação favorável às chuvas no fim da noite de hoje, 28, com intensidade variando de fraca a moderada, ocasionalmente forte. Confira abaixo a previsão para da Funceme:

Sexta-feira, 28 Para a noite desta sexta-feira, 28, está previsto um céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuvas no Cariri, nos Litorais de Fortaleza, Pecém e Norte, e Ibiapaba. Há também uma baixa possibilidade de chuva no Sertão Central e do Inhamuns e no Maciço do Baturité. Além disso, há probabilidade de trovoadas isoladas no Litoral Norte e Ibiapaba. Ainda conforme a Funceme, o tempo segue favorável para chuvas no Ceará no final da tarde e noite desta sexta-feira, 28, e neste sábado, 1, onde os maiores acumulados de precipitação devem ocorrer entre a tarde e noite de hoje no noroeste e entre a noite e próxima madrugada no sul e faixa litorânea do Estado.

Sábado, 1º As chuvas seguem no sábado, 1, mas há um indicativo de redução da área com chuva e nos acumulados, que devem passar a ocorrer de forma mais fraca, principalmente na parte da tarde. Na parte da madrugada, o céu pode variar de nublado a parcialmente nublado e com chuvas nos litorais de Fortaleza, Pecém e Norte, Maciço do Baturité, Ibiapaba, Sertão Central e dos Inhamuns.

Chuvas isoladas podem ocorrer nas demais macrorregiões. Há probabilidade de trovoadas isoladas no Litoral de Fortaleza e no Cariri. Pela manhã o céu varia entre nublado e parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea e isoladas na Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns. Há uma alta probabilidade de chuva isolada no Cariri e Jaguaribana. No Litoral Norte e na Ibiapaba, há possibilidade de trovoadas isoladas.



À tarde, o céu pode variar entre nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas no Litoral Norte e do Pecém, na Ibiapaba, e Sertão Central e Inhamuns. Também há alta possibilidade de chuva isolada na Jaguaribana e no Maciço do Baturité.

Na parte da noite o céu pode variar de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada no Litoral Norte e Ibiapaba. Domingo, 2 Na madrugada do domingo, 2, o céu pode variar de nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas em todas as macrorregiões. Pela manhã, a possibilidade é de tempo nublado a poucas nuvens e chuvas isoladas no centro-norte do Ceará.