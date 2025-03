Mais de 80 cidades cearenses têm chuvas; Aurora apresenta maior registro

Aurora , no interior do Estado, indicou o maior índice, com 151 milímetros (mm) na adição do posto homônimo (51 mm), mas também de Soledade (45 mm), Agrovila (35 mm), Sítio Tipi (20 mm).

Ceará apresenta 80 municípios com acumulado de chuvas entre 7 horas de terça-feira, 4, às 7 horas desta quarta-feira, 5. As precipitações concentraram-se principalmente nas regiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte.

De acordo com os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as demais localidades com ocorrências foram Santa Quitéria (soma de 79 mm), Granjeiro (46.3 mm), Tauá (39.8 mm) e Boa Viagem (31 mm).

De modo geral, a previsão do tempo continua mostrando condição de pluviosidade em todas as macrorregiões do Estado desde terça, 4, a quinta, 06.

Os maiores acumulados de chuva estão previstos para a faixa litorânea e noroeste do Ceará, abrangendo as macrorregiões da Ibiapaba, Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e o norte do Sertão Central e Inhamuns. As precipitações devem ocorrer entre a faixa matutina e a noturna, com potência variando de fraca a moderada, podendo ser robusta em alguns momentos.

Nas demais regiões devem ocorrer chuvas de intensidade de fraca a moderada, ocasionalmente forte, principalmente na faixa litorânea do Estado, mas nos demais períodos do dia, potencializa-se pluviosidade passageira com vigor variando de fraco a moderado.

As chuvas seguem na madrugada e manhã de quinta-feira, 06, com intensidade variando de fraca à moderada, ocasionalmente potente. Também estão previstas precipitações isoladas para a RMF na faixa da tarde. Nesta sexta-feira, 07, há indicativo de pluviosidade principalmente para a manhã.

Para Fortaleza e RMF esta quarta-feira de cinzas, 5, deve ter céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, com chuvas isoladas no período da manhã. No período da noite, áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do Leste do Nordeste podem ocasionar chuvas e trovoada isoladas.

No final da tarde e início da noite, áreas de instabilidade formadas nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba devem avançar para o sul da região Jaguaribana e o norte do Cariri, provocando pluviosidade também com intensidade de modesta a equilibrada.

Na faixa noturna potencializa-se céu alternando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, na Jaguaribana, norte do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

No turno vespertino pode ocorrer uma variação de parcialmente nublado a poucas nuvens com precipitação isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns.

O céu da manhã desta quarta-feira, 5, varia de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea e Maciço de Baturité. No Sertão Central e Inhamuns e Cariri, há alta possibilidade de chuva isolada.

Previsão do tempo para esta quinta-feira, 6

A madrugada desta quinta-feira, 6, pode suceder um céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões com pluviosidade no Litoral do Pecém, no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité. Há previsão de chuvas isoladas nas macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns, da Jaguaribana e do Cariri.

A manhã alterna entre parcialmente nublado a pouca nebulosidade em todas as localidades com chuva isolada na faixa litorânea e Maciço de Baturité. Pode haver alta possibilidade de chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

O céu da tarde modaliza de parcialmente nublado a poucas nuvens com precipitação separada na faixa litorânea, na Ibiapaba, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Pode ter alternância na faixa noturna de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, na Jaguaribana, norte do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Previsão do tempo para esta sexta-feira, 7

A madrugada desta sexta-feira, 7, pode iniciar de parcialmente nublado em todas as regiões com pluviosidade no Litoral do Pecém, no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité. Há previsão de chuvas isoladas no Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.

A manhã varia de parcialmente nublado a poucas nuvens no Ceará com chuva isolada na faixa litorânea e Maciço de Baturité. Pode chover no Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

No turno da tarde o céu alterna de parcialmente nublado a poucas nuvens com precipitação isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Na faixa noturna o céu pode modalizar de parcialmente nublado a poucas nuvens no Estado com alta possibilidade de chover de forma afastada na faixa litorânea, Ibiapaba, Jaguaribana, norte do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

10 maiores chuvas por posto do dia

Aurora (Posto: AURORA): 51 mm

Santa Quitéria (Posto: STA. RITA DOS GALDINOS): 47 mm

Granjeiro (Posto: CANA BRAVA DOS FERREIRAS): 46.3 mm

Aurora (Posto: SOLEDADE): 45 mm

Tauá (Posto: TAUA): 39.8 mm

Aurora (Posto: AGROVILA): 35 mm

Santa Quitéria (Posto: SANTA QUITERIA): 32 mm

Boa Viagem (Posto: IBUACU): 31 mm

Caririaçu (Posto: VILA FEITOSA): 25 mm

Morrinhos (Posto: MORRINHOS): 25 mm