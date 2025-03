Bares e restaurantes celebram movimento no Carnaval, apesar de chuva e energia

Jornalista no OPOVO

Segundo o presidente da Abrasel-CE, houve quedas de energia, mas em número menor do que em 2024. Plantão da Enel Ceará no Carnaval "resolveu rapidamente" os problemas e operações não foram prejudicadas

O feriadão de Carnaval para o setor de bares e restaurantes foi de bom movimento, apesar das fortes chuvas no fim de semana. A afirmação é do presidente da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE), Taiene Righetto.

Taiene destaca que outro ponto que era motivo de atenção dos empresários mas que não comprometeu as operações foi a energia elétrica. Segundo ele, a incidência de quedas de energia e oscilações foi menor do que em 2024 e o atendimento mais agilizado.