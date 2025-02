No Ceará, 69% dos bares e restaurantes não estimam contratar temporários para o Carnaval

Maioria dos estabelecimentos de alimentação fora do lar não pretende fazer contratação temporária para o Carnaval, no Ceará / Crédito: FCO FONTENELE

No Ceará, 69% dos estabelecimentos alimentação fora do lar não pretendem contratar temporários para o Carnaval. Apenas 12% têm essa intenção ou já fizeram admissões do tipo no período. Outros 6% ainda não decidiram e 13% não vão operar durante as festividades. O dado é de levantamento realizado pela Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Estado, entre os dias 10 e 18 de fevereiro, com 119 empresários.

Conforme o resultado do compilado "Situação Econômica Alimentação fora do Lar", a maioria dos empreendedores projeta aumento no faturamento durante a folia.