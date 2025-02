Humorista pagará R$ 15 mil a operadora de caixa no Ceará por uso de imagem sem autorização

Publicações com imagem da operadora de caixa foram registradas em 2019 nas redes sociais do humorista. Condenação foi confirmada pelo TJCE

Em agosto de 2019, a mulher foi informada por diferentes pessoas sobre publicações com conteúdo pejorativo referentes a sua imagem, feitas nas redes sociais do artista. A mulher entrou em contato com a assessoria do humorista para solicitar a exclusão das postagens e teve seu pedido atendido.

Em contestação no processo, o humorista negou ter cometido qualquer tipo de ato ilícito, uma vez que, segundo ele, a foto usada foi tirada com a autorização da própria autora.

De acordo com o TJCE, no último dia 5 de fevereiro, a 3ª Câmara de Direito Privado manteve a sentença inalterada e ressaltou que, nas redes sociais, os usuários são os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento, estando, portanto, sujeitos à condenação por abusos que venham a cometer em relação ao direito de terceiros.

O desembargador Paulo de Tarso, relator do caso, afirmou que “o ordenamento jurídico pátrio franqueia uma multiplicidade de conteúdos que podem ser expressos como forma de proteger a livre expressão e manifestação, seja com a publicação de conteúdo sério, variado ou com humor”, descreve a nota enviada à imprensa.

Conforme o magistrado, as manifestações com “humor mais picante” ocupam outra dimensão, pois estão totalmente desautorizadas as práticas de disseminação de opiniões aleatórias e gravosas e as brincadeiras de mau gosto em qualquer rede social.