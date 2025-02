46 toneladas de pescado irregular são apreendidas no porto do Pecém

Mais de 46 toneladas de pescado irregular foram apreendidas no porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. A carga foi resultado da operação Lusca I, realizada em conjunto pela Receita Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para coibir a pesca ilegal e proteger o período de defeso do pargo (Lutjanus purpureus), espécie ameaçada de extinção.

O trabalho foi iniciado pelos dois órgãos no último dia 13 e concluído nesta quinta-feira, 20. Entre as espécies de peixe havia pargo, guaiúba, cioba e ariacó. A maioria das apreensões foi justificada por realização de pesca ilegal em áreas proibidas e irregularidades nas embarcações produtoras. Grande parte da carga seria destinada ao mercado dos Estados Unidos.