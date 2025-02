Carro cai de estacionamento do shopping Iguatemi Bosque em Fortaleza

Carro cai de estacionamento / Crédito: Felipe Souto

Um carro caiu do estacionamento do shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 20. Conforme assessoria do centro comercial, informações iniciais apontam que a motorista perdeu o controle do veículo, resultando na queda de um andar para outro do edifício. Mulher foi a única ferida. Ela foi socorrida e levada a um hospital. Segundo relatos dados ao O POVO por populares que presenciaram a cena, o incidente aconteceu por volta das 16h45min.

Vídeos feitos do momento mostram o automóvel no chão com o motorista ainda dentro dele. Momentos depois uma ambulância aparece no local para prestar socorro ao homem.

Assessoria do shopping informou que ele "foi socorrido ainda consciente" pela equipe de segurança do centro comercial e encaminhado a um hospital da região. "O Iguatemi Bosque está colaborando com as autoridades competentes para investigar as causas do acidente e garantir a segurança de todos os clientes e funcionários", destaca em nota.