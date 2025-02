Fortaleza deverá ter nova unidade da Delegacia da Mulher; bairro ainda será definido

Além da Capital, o equipamento está presente nos municípios de Pacatuba, Caucaia, Maracanaú, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Icó, Sobral e Quixadá. Ao todo, cerca de 50 Delegacias da Mulher estão dispostas entre as dez cidades cearenses.

“Essa iniciativa fortalecerá a rede de proteção às vítimas, que hoje conta com quase 50 equipamentos em nosso Estado. Não podemos permitir que o machismo e a violência destruam a vida das mulheres. Seguiremos trabalhando para garantir mais segurança e tranquilidade para as mulheres e para toda a nossa população”, afirmou o chefe do executivo estadual, em nota.

De acordo com a SSPDS, a medida surge com o objetivo de facilitar o acesso às delegacias para mais mulheres, em especial as que moram longe da primeira sede. A proposta foi enviada para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) nesta sexta-feira e aguarda aprovação dos deputados.