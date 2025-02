Carnaval: população pode acessar serviço gratuito sobre vida sexual segura

Telessaúde público oferece serviços de prevenção combinada / Crédito: Reprodução/ Sesa

Enquanto o pré-Carnaval está na agenda do cearense, o período oficial da festa se aproxima. Motivados neste sentido, a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), salienta a importância de não abdicar o cuidado com o bem-estar sexual contra as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). A pasta elenca como métodos eficazes de proteção o uso do preservativo íntimo, além de estratégias voltadas ao Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), como os kits de profilaxia de pré e pós-exposição (PrEP e PEP).

Para ter acesso aos medicamentos, o Núcleo de Telessaúde da Sesa, criado em 2013, conta com 21 especialidades médicas, de forma que os profissionais da Capital e do Interior podem agendar atendimento com os especialistas de forma on-line, incluindo o TelePrEP e TelePEP, justamente para que os populares consigam obter às drogas de profilaxia. Os interessados no serviço podem marcar uma teleconsulta com um médico por meio do site Saúde Digital ou do Ceará App, disponível para download nos sistemas iOS e Android. Depois da consulta, com hora marcada, o profissional da saúde recomenda ou não os remédios, assim como solicita exames. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 17 às 23 horas. Em funcionamento desde dezembro de 2024, o TelePrEP e TelePEP ultrapassaram a marca de mil atendimentos. Até o dia 10 de fevereiro de 2025, foram 1.085 solicitações, sendo 130 de PEP, 874 pedidos de PrEP e 81 testes de HIV realizados.

Pacientes Pela praticidade do serviço, que disponibiliza atendimento on-line, um médico (pediu para não ser identificado) já usou o sistema. Por ter uma rotina muito corrida, ele optou pelo TelePrEP. “Fui muito bem atendido, porque as instruções dadas pelo médico sobre os processos são claras. Destaco aqui as vantagens do serviço à distância, porque traz mais proteção à minha intimidade, conforto e segurança”, diz. De acordo com o médico residente em Infectologia do Hospital São José (HSJ), João Pedro da Silva, que integra o serviço de teleatendimento, a procura tem se intensificado no período de pré-Carnaval.

“Ao longo do plantão, especialmente perto do fechamento, temos notado um aumento por marcações, o que é ótimo, porque indica que as pessoas estão em busca de se prevenir”, aponta. De acordo com o residente, a maioria dos diagnósticos do vírus são de homens mais novos. “Diferente do perfil que observamos como tendência, que é de homens de 25 a 30 anos, aqui, o público que mais tem nos procurado são jovens entre 18 e 21 anos, alguns ainda no Ensino Médio. Muitas mulheres também tem entrado em contato, às vezes, apenas para tirar dúvidas”, pontua.