Operação Carnaval 2025: Samu Ceará atenderá população no período festivo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará irá atuar no período de Carnaval atendendo à população com a Operação Carnaval 2025. O objetivo é agir com rapidez e qualidade no atendimento das ocorrências.

O plano Operação Carnaval do Samu Ceará disponibiliza ambulâncias em locais estratégicos, como na BR-116, na CE-040 e na BR-020 e 222, onde há uma maior intensidade de veículos e número de eventos próximos.