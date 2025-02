Chove em mais de 100 munícipios do Ceará nesta quinta-feira, 20

Chuvas em Fortaleza em 20 de fevereiro de 2025 / Crédito: Fábio Lima

Ceará registra chuvas em pelo menos 104 municípios entre 7h de quarta-feira, 19, e 7h desta quinta-feira, 20. O maior acumulado foi em Aquiraz, com 82 mm (milímetros). Município registrou a terceira maior chuva da série história nessa quarta, com 172 mm. Em Fortaleza, o registro até 7h é de 63 mm.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As regiões que mais registraram chuvas foram o Litoral de Fortaleza, Litoral de Pecém, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, e Litoral Norte.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), há presença de duas bandas de nebulosidade associadas à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A banda sul está localizada em torno de 4° de latitude Sul, onde foram observadas chuvas intensas na faixa litorânea do Ceará. Desse modo, a maior parte do centro-norte do Estado segue com tempo nublado e chuvas. A previsão do tempo para esta quinta aponta a continuidade das chuvas, principalmente no centro-norte ao longo do dia. A princípio, a intensidade da chuva é moderada.

No centro-sul, é esperada chuva isolada, com nebulosidade variável ao longo do dia. A tendência de chuva mais intensa no centro-norte do CE deverá seguir durante a sexta-feira. Centro de Aquiraz sofreu com as chuvas Crédito: Fábio Lima/ O POVO