Guaraciaba do Norte registra a maior chuva do CE nas últimas 24 horas

QUADRA chuvosa segue até maio / Crédito: Samuel Setubal

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Depois do município, os maiores registros identificados foram em Acaraú, no posto Acaraú (72 mm), em Pires Ferreira, no posto Pires Ferreira, (65.5 mm), e em Catunda, no posto Paraíso (55 mm).

Já Fortaleza registrou precipitações em 6 postos de coleta. As maiores foram no posto Maraponga, de 6mm, no posto Caça e Pesca, de 2 mm, e no posto da Defesa Civil do Município, de 2.2 mm. Municípios com maiores chuvas nas últimas 24 horas 1 - Guaraciaba do Norte (GUARACIABA DO NORTE): 105.0

2 - Acaraú (ACARAÚ): 72.0

3 - Pires Ferreira (PIRES FERREIRA): 65.5

4 - Catunda (PARAÍSO): 55.0

5 - Cruz (SÍTIO PITOMBEIRAS DE CRUZ): 55.0

6 - Groaíras (GROAÍRAS): 54.6

7 - Graça (GRAÇA): 47.0

8 - Coreaú (AÇUDE DIAMANTE): 45.4

9 - Acaraú (ARANAÚ): 40.5

10 - São Gonçalo do Amarante (SÃO GONÇALO DO AMARANTE): 40.0

11 - Viçosa do Ceará (MANHOSO): 38.0

12 - São Benedito (SÃO BENEDITO): 37.6

13 - Hidrolândia (BETÂNIA): 36.0

14 - Carnaubal (CARNAUBAL): 36.0

15 - General Sampaio (GENERAL SAMPAIO): 34.2

16 - Guaraciaba do Norte (LIMOEIRO): 33.2

17 - Tianguá (TIANGUÁ): 32.0

18 - Guaraciaba do Norte (MORRINHOS NOVOS): 32.0

19 - São Benedito (SÍTIO CHAPADINHA): 31.0

20 - Bela Cruz (PRATA): 30.0

21 - Aratuba (CAMARÃO): 30.0

22 - Ipu (FLORES): 29.0

23 - Granja (GRANJA): 28.0

24 - Catunda (CATUNDA): 26.2

25 - Jijoca de Jericoacoara (JERICOACOARA): 26.0

26 - Groaíras (CAPIM 1): 25.9

27 - Cariré (CARIRÉ): 25.0

28 - Morada Nova (ARUARU): 25.0

29 - Ocara (AÇUDE BATENTE): 25.0

30 - Granja (PESSOA ANTA): 25.0 Previsão do tempo Conforme Funceme, "de modo geral" o Ceará deve apresentar "redução das chuvas em termos de acumulados e em termos da área em que essas chuvas ocorrem", entre esta sexta e o domingo, 16.