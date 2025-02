Cearenses casados há 84 anos tornam-se casal mais longevo do mundo pelo Guinness

Manoel Angelim e Maria de Sousa estão juntos desde novembro de 1940 e receberam o título de casamento mais longevo do mundo em fevereiro de 2025

Há 221,43 quilômetros de Fortaleza, o viajante se depara com a cidade de Boa Viagem, no Sertão Central cearense. De seus 50.411 cidadãos (Censo 2022) registrados no município e sua zona rural, dois são recordistas mundiais: Manoel Angelim Dino, de 105 anos, e a esposa, Maria de Sousa Dino, aos 101.

O casal centenário mantém, desde 5 de fevereiro de 2025, o título de casamento mais longevo do mundo. São 84 anos de uma união iniciada em 20 de novembro de 1940 e agora oficialmente reconhecida fora do Brasil, após registro no Guinness World Records.