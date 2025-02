Suspeito de matar e enterrar mulher em cova rasa em Icapuí é preso no RN

Repórter do caderno de Cidades

Francisco Ruan dos Anjos Alves teria assaltado e matado, Maria Elisângela Lima do Nascimento na segunda-feira, 10. Ele foi localizado um dia depois em Mossoró-RN

Um homem suspeito de matar uma mulher e enterrá-la em uma cova rasa no município de Icapuí (Litoral Leste do Estado) foi preso nessa terça-feira, 11, em Mossoró-RN. Francisco Ruan dos Anjos Alves foi autuado em flagrante pelo latrocínio que vitimou Maria Elisângela Lima do Nascimento, de 36 anos.

De acordo com informações da Delegacia Municipal de Icapuí, Maria Elisângela era natural de Aracati, também no Litoral Leste, e, na segunda-feira, 10, havia ido até a Praia da Redonda, em Icapuí, vender produtos de beleza.