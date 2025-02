Ceará faz a maior apreensão de armadilhas de lagostas da história

Apreensão foi resultado de ação em conjunto entre Receita Federal, Ibama, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Polícia Militar do Ceará, com articulação da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

As marambaias, que estariam prontas para serem colocadas no mar antes do fim do período de defeso, foram localizadas com a ajuda de um satélite. De acordo com a Receita Federal, a estimativa é de que 300 tonaladas de lagosta deixaram de ser capturadas ilegalmente com a ação.

Defeso é o período de reprodução da lagosta, quando sua captura é proibida.