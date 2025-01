Quase 2 kg de maconha enterrada são apreendidos por policiais em Sobral

Por volta das 8h30min, os policiais faziam o patrulhamento a pé de uma área próxima a um conjunto habitacional, quando perceberam pegadas no solo encharcado, o que acabou levantando suspeitas dos agentes. Ao fazerem as buscas mais minuciosamente, localizaram um balde enterrado contendo três tabletes de maconha, totalizando quase 2 kg da droga.

Uma equipe de agentes da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) apreendeu 1.916 quilos de maconha que estavam enterradas em uma área de mata no bairro Nova Caiçara, em Sobral , região norte do Estado. A descoberta foi durante operação realizada na manhã da última sexta-feira, 17.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Também via “e-denúncia”, o site do serviço 181, pelo endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.