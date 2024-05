Cinco maiores açudes do Ceará atingem melhor nível da última década

AÇUDE Araras sangrando em abril de 2024 Crédito: Emanuell Coelho/ Especial para O Povo

Apenas de janeiro a abril, o Castanhão teve recarga de 919 hectômetros cúbicos (hm³), o equivalente a 919 bilhões de litros de água. É o açude com maior aporte em 2024, conforme dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). O Orós, segundo maior reservatório do Ceará (e do Brasil), recebeu 494 hm³ de aporte e atingiu 73,57% da capacidade hídrica. A barragem não chegava a esse volume desde 2012, primeiro ano da mais longa seca da história do Estado. Já o terceiro maior açude do Estado, o Banabuiú, está 42,14% cheio, marca que não é registrada desde 2013. Ele recebeu 107 hm³ de aporte em 2024.

O único entre os maiores açudes que está sangrando é o Araras. Com 859,5 hm³ de capacidade, é o segundo ano seguido que o quarto maior reservatório do Estado chega a 100% do volume. Em 2023, o Araras também atingiu a sangria, o que não ocorria desde 2011. Mais jovem do ranking, o açude Figueiredo, inaugurado em 2013, tem o melhor nível desde sua criação. Dos 497 hm³ de capacidade que possui, 33,01% estão preenchidos. Até abril, o aporte recebido pelo quinto maior açude do Ceará foi de 124 hm³. Ao todo, 73 dos 157 açudes monitorados pela Cogerh estão sangrando. Outros nove reservatórios estão com capacidade acima de 90% e 19 têm volume abaixo dos 30%. Conforme a última Resenha Diária publicada pelo órgão, no dia 27 de abril, cinco barragens estão em volume morto. Maiores açudes do Ceará 1. Castanhão

Capacidade total: 6.700 hm³

Volume (%): 35,61% 2. Orós

Capacidade total: 1.940 hm³

Volume (%): 73,57% 3. Banabuiú

Capacidade total: 1.534 hm³

Volume (%): 42,14%