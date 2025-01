Ceará tem cinco açudes sangrando e volume total chega a 43,51%

Cinco açudes do Ceará atingiram a capacidade máxima e estão sangrando nesta semana, de acordo com dados do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). A companhia monitora 157 reservatórios em todo o Estado. A média geral de armazenamento nos açudes do Ceará é de 43,51%.

LEIA MAIS| Funceme divulga prognóstico das chuvas para fevereiro, março e abril no Ceará