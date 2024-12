Oito presos foram autuados por homicídio em presídio de Itaitinga

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Presos valeram-se do direito de permanecer em silêncio durante o depoimento à Polícia Civil. Paulo Roberto Ferreira Portela foi morto na manhã dessa sexta-feira, 27.

Ainda de acordo com a SAP, os presos aproveitaram o retorno do horário do banho de sol para agredir a vítima. Os policiais penais de plantão intervieram e Paulo Roberto foi socorrido, mas não resistiu.



Seis mortes em presídios em 2024 no Ceará



Neste ano, seis homicídios foram registrados em presídios do Ceará. É o maior número desde 2019, ano em que a SAP foi criada e Mauro Albuquerque assumiu a pasta, como O POVO já havia mostrado. Três dessas mortes ocorreram neste mês de dezembro.