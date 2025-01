Detento tenta fugir pelo necrotério e é capturado no telhado do IJF

Caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira, 27, no bairro Centro, em Fortaleza; Preso foi devolvido à custódia

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um detento tentou fugir pelo necrotério do Instituto Doutor José Frota (IJF), no bairro Centro, em Fortaleza, na tarde dessa segunda-feira, 27. O preso foi localizado no telhado da unidade hospitalar por agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

Conforme a corporação, as buscas pelo detento foram iniciadas por volta das 14 horas. Ele foi localizado às 14h20min. Após a captura, o homem foi devolvido à custódia.