Pela primeira vez no ano, todas as macrorregiões do Ceará registram chuvas acima dos 50 mm

Imagem de apoio ilustrativo: distribuição das chuvas pelo Estado é resultado de interação entre sistemas meteorológicos / Crédito: AURÉLIO ALVES

Todas as oito macrorregiões do Ceará registraram chuvas acima dos 50 milímetros (mm) entre as 7 horas da manhã de segunda-feira, 13, e o mesmo horário desta terça-feira, 14. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), esta é a primeira chuva generalizada do ano, com precipitações significativas espalhadas por todo o Estado. Desde o dia 1° de janeiro, o Ceará já havia registrado grandes volumes de chuvas, porém concentrados em uma única região, como a do último dia 7, em municípios do Cariri, que tiveram volumes de até 155 mm. Os altos volumes desta terça já haviam sido antecipados por previsões de órgãos como a Funceme e o Instituto Nacional de Meteorologia, que alertaram para periogo de chuva em 71 cidades cearenses.

Nesta terça, 127 municípios tiveram registraram chuvas no Estado, sendo a maior delas em Granja, cidade a 328 quilômetros (km) de Fortaleza, com 77 mm. Além dela, Maranguape e Hidrolândia, com respectivamente 75 e 72 mm, completando o pódio das localidades mais atingidas pelas precipitações. Os dados foram coletados no Calendário de Chuvas da Funceme e seguem em atualização. Chuvas generalizadas são causadas por interação de sistemas meteorológicos De acordo com a Funceme, as chuvas mais generalizadas desta terça foram causadas pela intração entre dois sistemas metorológicos, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Posicionada próxima à Bahia, a ZCAS é responsável pela formação de nuvens no Centro-Sul do Estado, enquanto a ZCIT contribui favorece a incidência de precipitações na porção Norte, como a Região Litorânea e ibiapaba.