Cariri: com chuvas de 89 mm, Juazeiro registra alagamentos e danos a imóveis

Na rua Santa Luzia, no bairro Santo Antônio, um poste chegou a cair com a força da chuva

Com as chuvas registradas na madrugada desta terça-feira, 7, foram registrados alagamentos em diversas regiões da cidade de Juazeiro do Norte , no Cariri, a 527,57 km de Fortaleza . Conforme dados divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme), o Município registrou o equivalente a 89.5mm nas últimas 24h.

De acordo com a Funceme, a chuva foi resultado da formação de áreas de instabilidade que pairam sobre a Região do Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. Na localidade do Centro, o pluviômetro chegou em 89.5mm. No bairro São Gonçalo, o acumulado atingiu 68mm.

Em nota, a Prefeitura de Juazeiro do Norte informou que identificou, até o momento, áreas pontuais afetadas com grandes impactos. Segundo o órgão, equipes emergenciais da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) estão atuando desde a madrugada para realizar o levantamento de demandas do período chuvoso.

“Estudos realizados pela Seinfra mostram que esta chuva se enquadra como de grande impacto, integrando a série histórica do município”, diz um trecho.